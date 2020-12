Le mascherine dei dipendenti non sono a norma: barbiere chiuso e multa al titolare

CIVITANOVA – Mascherine non in regola, saracinesche abbassate per un barbiere in centro e sanzione amministrativa di 400 euro. Gli accertamenti che hanno fatto scattare il provvedimento in questione sono stati effettuati nella tarda mattinata.

LEGGI ANCHE:

APPROFONDIMENTI FABRIANO Si perde nel bosco durante il coprifuoco: trovato nella tormenta e... PESARO Sorpresa ai controlli Covid: coniugi insospettabili presi con un...

I carabinieri hanno riscontrato l'uso di mascherine non a norma all'interno dell'esercizio commerciale situato a poche centinaia di metri da piazza XX settembre. In modo particolare, stando a quanto è emerso dagli accertamenti da parte dei militari dell'Arma, nel locale del barbiere erano state usate mascherine che sono risultate non a norma da indossare negli ambienti di lavoro. Per questo motivo, al termine dei controlli, i carabinieri hanno fatto sospendere l'attività del barbiere, proponendo il provvedimento di chiusura. Al titolare dell'esercizio del centro è stata anche fatta una sanzione amministrativa pari a 400 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA