Tanti senza mascherina alla serata danzante: bar chiuso per una settimana

CAMERINO - Chiuso per una settimana un bar di Camerino, per violazione delle norme anti Covid. A deciderlo la Prefettura di Macerata, a seguito di un verbale della polizia locale di Camerino. La sera dello scorso 28 agosto, gli agenti sono intervenuti dove si trova il bar e numerose attività commerciali.

Hanno trovato gruppi di giovani che ballavano senza mascherine e che facevano assembramento, ignorando le norme del distanziamento sociale. Nel locale i titolari avevano organizzato una festa all’esterno, allestendo una vera e propria zona da ballo, con deejay, casse amplificatrici, console, luci e musica ad alto volume. Dai vigili è subito arrivata la multa prevista dal decreto del ministero della Salute, ora la Prefettura ha aggiunto una settimana di chiusura.



Le attività

«La polizia locale di Camerino, designata, dalla Questura di Macerata, già dalle primissime ore della pandemia, nello svolgimento di funzione di ordine pubblico per il contenimento da Covid-19, - afferma il commissario coordinatore Andrea Isidori, comandante del corpo di polizia locale di Camerino - già dai primi giorni del lockdown, ha effettuato un controllo capillare del territorio comunale al fine di contenere l’epidemia. Dal 16 marzo sono stati effettuati 1.832 controlli su strada e sono stati 2.691 gli accessi effettuati all’interno degli esercizi commerciali presenti sul territorio del comune di Camerino; 29 sono state le violazioni accertate ed una persona è stata denunciata ai sensi dell’articolo 650 del codice penale (in ottemperanza al decreto del presidente del Consiglio dell’8 e 9 marzo scorsi)».

L’informazione

«Da sottolineare - continua Andrea Isidori - che gli agenti della polizia locale, per tutto il periodo del lockdown hanno contattato gli esercenti di Camerino, al fine di coinvolgerli nella sensibilizzazione al rispetto delle regole». Un’opera di sensibilizzazione e di informazione messa in atto per prevenire situazioni di pericolosità che avrebbero potuto favorire la diffusione del contagio, ma anche per evitare di adottare misure esclusivamente repressive.

Le verifiche

Intanto continuano i controlli della polizia locale alle attività economiche per il rispetto delle misure emergenziali, oltre che della regolarità commerciale. Un’attività intensa e minuziosa per ridurre al massimo i pericoli. Spesso le verifiche degli agenti, svolte anche attraverso pattuglie in abiti civili, avvengono e sono avvenute nei mesi scorsi, anche sulla scorta di segnalazioni inviate al comando dai cittadini.

