Esce di casa per commemorare il 25 Aprile, multa di 533 euro all'ex sindaco

BELFORTE DEL CHIENTI - Multa di 533 euro a Roberto Paoloni, per essersi recato nel pomeriggio del 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, al monumento ai Caduti di Belforte, a rendere omaggio alle vittime della guerra.

«Lo scorso 4 maggio è stata formalizzata la sanzione amministrativa, per aver contravvenuto alle norme del decreto della presidenza del consiglio dei ministri, per il contrasto alla diffusione del Covid 19 – spiega Paoloni – sul verbale è scritto quello che ho dichiarato. Sono uscito alle 16,30, mi sono recato In auto, munito dei dispositivi di protezione personale, mascherina e guanti, al monumento in via Santa Lucia, ho reso omaggio alle vittime del nazifascismo per qualche minuto, poi sono rientrato a casa». A seguito della sanzione amministrativa, Paoloni ha chiesto udienza al prefetto, chiedendo che valuti quanto accaduto: «Se sono colpevole pagherò la multa, ma ho ritenuto giusto in questa giornata rendere omaggio ai caduti che hanno lottato per la nostra libertà. Ma il Comune non aveva organizzato alcuna commemorazione».

