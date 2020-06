Il Parco Acquatico Eldorado si arrende: «Impossibile ripartire, chiusi tutto il 2020»

APIRO - A malincuore ma il parco acquatico Eldorado ai Piani di Apiro resterà chiuso per tutta la stagione 2020. La decisione è stata presa ieri dalla direzione della struttura ricettiva, un punto di riferimento estivo per tanti maceratesi e sopratutto della vicina Vallesina. Un’alternativa al mare molto apprezzata e frequentata.

Purtroppo le disposizioni molto rigide imposte dal protocollo Covid, da osservare, hanno spinto con estremo rammarico i responsabili ad optare per la non riapertura. «Dopo un’attenta analisi del protocollo dedicata ai parchi acquatici, delle misure sanitarie e del distanziamento in acqua, degli ingressi contingentati, ecc. – ha spiegato la direzione del parco acquatico – ci siamo resi conti che non vi sono i presupposti per poter erogare un servizio in linea con le aspettative dei clienti, che, tutelando la salute , offra svago e serenità. E’ nostra intenzione far divertire la gente nella massima sicurezza: purtroppo questo con le normative in vigore non è possibile».



Così dopo trentacinque stagioni consecutive l’Eldorado alza bandiera bianca. «Una decisione per noi molto sofferta – prosegue la direzione – ma necessaria per la sicurezza di tutti, personale e clienti. Ma dobbiamo essere fiduciosi per il futuro. Con la speranza che questa pandemia cessi prima possibile l’appuntamento è per il 2021 con ancora più entusiasmo e novità. Novità che continueremo a proporre (come abbiamo sempre fatto) per soddisfare i nostri clienti che con gli anni hanno contribuito a far diventare la nostra struttura un luogo di divertimento per migliaia di famiglie».

Va detto che il parco acquatico Eldorado non è solo piscine e scivoli (può contare sui scivoli più lunghi d’Europa) è anche teatro di importanti eventi come il Panatta Summer Fitness Day, nonché di straordinari raduni di moto e auto d’epoca, dalla Ferrari all’Alfa Romeo, alle Harley Davidson. Senza dimenticare la preziosa collaborazione che la direzione offre durante il Festival Internazionale del Folklore Terranostra, una delle più grandi manifestazioni folkloristiche non solo della regione ma del panorama nazionale.

