L'allarme Covid cancella il pellegrinaggio di massa: sarà per pochi e in diretta sui social

MACERATA - Anche il pellegrinaggio Macerata-Loreto cede il passo al Coronavirus. Il comitato ha già pubblicato sul sito dell’associazione l’annuncio che l’edizione 2020, programmata per il prossimo 13 giugno, per forza di cose, non si svolgerà secondo tempi e modi entrati nella tradizione e negli affetti di molti dal 1978, anno della prima edizione. In tempi di smart working anche il pellegrinaggio si converte per assumere la forma di uno smart walking, un cammino forzatamente “intelligente” ai tempi del coronavirus.

La decisione ufficiale, per la verità, ancora non è stata presa: di sicuro non ci saranno i centomila pellegrini in cammino e si sta discutendo su due possibilità. La prima ipotesi è quella di un cammino fatto da pochissime persone – una decina in tutto – e trasmesso in diretta sulle varie piattaforme anche televisive mentre la seconda narra di una veglia notturna all’interno della Santa Casa di Loreto, sempre con il consueto vestito di testimonianze, canti e preghiere e con le varie dirette. Decisione da definire a breve termine comunque.

