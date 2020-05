A Porto Recanati le spiagge restano chiuse per 14 giorni. Il sindaco: «Ancora troppi rischi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO RECANATI - Spiagge chiuse a tutti fino al 17 maggio e possibilità di svolgere attività motoria sul lungomare e tra le vie della città per i soli residenti e domiciliati. Estremamente cauto il sindaco Roberto Mozzicafreddo che ieri, nel tardo pomeriggio ha emesso un’ordinanza nella quale vieta, almeno per altre due settimane, l’accesso alle spiagge. Una scelta sulla stessa lunghezza d’onda di quella della collega di Ancona, Valeria Mancinelli. «Non mi sono confrontato con altri primi cittadini - spiega Mozzicafreddo -. So che qualcuno è molto più largo di manica ma in questo momento io non me la sento».LEGGI ANCHE:LEGGI ANCHE:«Tra l’altro - prosegue il sindaco - nessuno mi ha chiamato per adottare una decisione comune, quindi io vado dritto per la mia strada e tutelo la mia città. Abbiamo trascorso due mesi durante i quali i portorecanatesi hanno fatto un sacrificio enorme e non voglio assolutamente vanificare il lavoro svolto fino a qui. Per essere un po’ ottimisti sul futuro bisogna che la curva dei contagi si abbassi ulteriormente». E dopo il 17 maggio? «Ad oggi non lo so. Purtroppo è evidente che questa non sarà un’estate come le altre e già si parla di chiusura degli arenili alle 23. Bisogna adeguarsi e lavorare con quello che viene concesso. La salute in questo momento viene prima di tutto. In città turistiche come la nostra è ancor più doveroso mettere in pratica tutte le accortezze per evitare il diffondersi del virus. Se sbagliamo lo pagheremo duramente e sarà una colpa che non ci perdoneremo».Non solo spiagge chiuse ma anche alcuni parchi. «Da oggi apriremo quei parchi nei quali è stata già svolta la pulizia tipo parco Europa, parco Carradori, parco Kronberg e quello davanti alla pescheria. I giochi presenti verranno chiusi dalla Protezione civile con del nastro e per ora non saranno accessibili. Man mano che verranno sistemati, gli altri parchi verranno riaperti soltanto dalle 7 alle 20». Cimitero comunale aperto soltanto da mercoledì pomeriggio. «Ci saranno orari stabiliti e si entrerà in maniera contingentata. Anche per i cimiteri bisogna essere attenti e cauti. Vedremo come poter far entrare tutte le persone che vogliono andare a far visita ai propri cari defunti».L’attività motoria e le passeggiate sono concesse ai soli residenti, ai domiciliati e ad alcune vie in località Grotte di Loreto. «È ancora presto per aprire a tutti - chiarisce il sindaco Mozzicafreddo -. Il rischio è che tante persone provenienti dall’entroterra verrebbero a passeggiare sul nostro lungomare e purtroppo non è ancora possibile, nonostante sia un ottimo segnale di ripresa».