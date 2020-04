Torna a casa dall'ospedale guarito dal virus accolto dagli applausi dei vicini

PORTO RECANATI - «Ecco, una bella notizia, da incorniciare. Francesco è tornato a casa, con il sorriso di sempre, con la borsa dei ricordi sulle mani e con tanta gente ad aspettarlo. Quando è sceso, con le sue gambe, dall'ambulanza, ho faticato a reprimere la forte commozione. Poi si è affacciato al balcone ed ha salutato i vicini che dai balconi lo salutavano. Forse lui non ricorda come era partito e forse lui non sa quanta paura abbia avuto la sua famiglia e stasera forse non capiva fino in fondo il perchè di tanta sincera gioia di tutti». Lo ha scritto su Fb il vicesindaco di Porto Recanati Rosalba Ubaldi commentando il bellissimo video del rientro a casa dopo quasi un mese di un agente di commercio della città. Un rientro accolto dagli applausi dei vicini di casa e dalla commozione dei familiari. «Una intera comunità ha trepidato e tifato per lui - ha scritto la vice sindaco -, vedendo in lui e nella sua battaglia, la battaglia delle migliaia di altre persone che hanno combattuto e stanno combattendo. Ma anche di chi non ce l'ha fatta. Ed è stato un applauso e lacrime di liberazione e gioia. Lui ce l'ha fatta ed è rinato alla vita. Nei prossimi giorni riuscirà a comprenderlo tra l'affetto della moglie e delle figlie. E assaporerà ancora di più la vita che lo attende».



© RIPRODUZIONE RISERVATA