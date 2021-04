Don Dino Issini stroncato dal Covid, fondò la televisione Tvrs e fece costruire la chiesa di Cristo Redentore

RECANATI - Recanati piange don Dino Issini, il parroco che costruì la chiesa di Cristo Redentore negli anni ’70 e diede vita prima a Radio Sound e poi a Tvrs. Si è spento stamattina all’ospedale di Camerino, dove era stato ricoverato dopo aver contratto il Covid. Le sue condizioni di salute erano già critiche ed il virus non gli ha lasciato scampo.

APPROFONDIMENTI MACERATA Contagi boom, personale dirottato al Covid Hospital: si ferma per una... LA PANDEMIA Coronavirus, discesa dopo il picco e lo spavento: 487 nuovi positivi...

Vaccini Covid, Marche a doppia velocità: ultima regione sulle prime dosi e tra le prime per il ciclo completo

Aveva 86 anni ed in città tutti lo ricordano per l’impegno che ha sempre profuso per i giovani: proprio per loro, infatti, diede vita all’emittente radiofonica. I funerali saranno celebrati nella chiesa per cui tanto si è speso, domani alle 11, e saranno trasmessi in diretta sul canale YouTube della parrocchie Cristo Redentore - Chiarino.





Ultimo aggiornamento: 17:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA