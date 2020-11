Il Covid cancella la pista di pattinaggio: in piazza solo luminarie e albero di Natale

MACERATA - Niente pista del ghiaccio in piazza della Libertà, mercatini, fiere ed eventi assai limitati rispetto al passato a causa dei divieti legati alla pandemia. Ma ci saranno le tradizionali luminarie in città e nelle frazioni, ci sarà il grande albero di Natale in piazza, ci sarà la voglia di trascorrere una festività che, come accaduto con la Pasqua 2020, sarà comunque diversa da quelle del passato.

La giunta comunale sta lavorando in vista delle festività di fine anno e, come accaduto per gli eventi di Macerata Estate, un vero e proprio cartellone di iniziative come avveniva negli anni scorsi, non potrà essere predisposto in anticipo ma sarà aggiornato direttamente sul sito del Comune mano a mano che si riusciranno a concretizzare, in collaborazione con associazioni del capoluogo, manifestazioni ed appuntamenti.

Che, gioco forza, non potranno prevedere grandi affollamenti o presenze sia all’aperto che nei contenitori cittadini come il teatro Lauro Rossi o la biblioteca Mozzi Borgetti. Tra le certezze su cui può contare il Natale 2020 maceratese c’è sicuramente quello legato alle luminarie che abbelliranno la città sia nel centro storico che nelle frazioni di Piediripa, Sforzacosta e Villa Potenza. L’atmosfera del Natale sarà regalata anche dal maestoso albero che, come ogni anno, verrà installato di fronte al palazzo municipale di piazza della Libertà. La novità più interessante è che la giunta comunale ha previsto di individuare una figura di esperienza che possa fungere da direttore creativo del Natale 2020 che vaglierà e coordinerà manifestazioni, eventi, spettacoli, mostre e animazione del Natale maceratese fatte salve le eventuali nuove misure restrittive anti Covid-19 ne impediscano l’organizzazione. Comune che renderà disponibili gli spazi pubblici e le strutture comunali alle associazioni culturali e sociali per l’organizzazione di eventi.

Prevedendo di quantificare in complessivi 76mila euro la spesa per il Natale 2020. Una particolare iniziativa legata alle festività di fine anno è quella che l’assessore a Cultura e Istruzione, Katuscia Cassetta, ha proposto nei giorni scorsi alle scuole del capoluogo per far sì che il Natale possa essere un momento di serenità, di gioia e di festa anche in un periodo non facile come questo legato all’emergenza coronavirus.

«Sappiamo già che recite, incontri, cori e qualsiasi altra attività ormai consueta durante questo periodo non sarà permessa. – ha scritto alle scuole la Cassetta- Nella speranza che almeno si possa uscire e fruire ancora degli spazi all’aperto, abbiamo pensato possa essere utile offrire a tutti voi la possibilità di avere delle risorse per ideare un progetto di allestimento di uno spazio esterno alle vostre scuole da allestire con addobbi, luci o quanto vorrete e riuscirete a fare. Sarà un semplice modo per offrire ai bambini ancora la possibilità di progettare e sentirsi parte di una comunità educante e festosa in attesa del periodo natalizio. Il giardino che sceglierete di allestire potrà diventare, soprattutto per le ore extrascolastiche, al pomeriggio e durante il periodo delle vacanze natalizie, un luogo in cui i bambini potranno sentirsi accolti e giocare tranquilli e senza pericolo sapendo di aver contribuito ad abbellirlo e a prendersene cura».

