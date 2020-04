Macerata, incubo Coronavirus senza fine: altri due morti nelle case di riposo

MACERATA - Si aggrava il bilancio dei morti nelle case di riposo della provincia a causa del Coronavirus. Ieri c’è stata la prima vittima nella casa di riposo di Castelraimondo: ad annunciarlo il sindaco Renzo Marinelli. Si tratta di Vincenzo Bellagamba, 68 anni, originario di Pievebovigliana, che nei giorni scorsi era risultato positivo al virus.

«Ciao Vincenzo ti ho voluto bene veramente: è come se mi avesse lasciato una persona di famiglia – lo ricorda Paola Gerini, figlia di un’altra ospite della struttura -. Voglio ricordare le tue esternazioni colorite e simpatiche; voglio ricordati felice come quanto indossavi i tuoi occhiali da Ray Charles e cantavi, ciao Vincenzo riposa in pace». A Castelraimondo salgono a 29 i positivi (di questi 23 sono ospiti e operatori sanitari della struttura). Decesso anche alla casa di riposo di Cingoli dove salgono a otto i decessi, sette dei quali a causa del Covid. La frazione Mummuiola piange la sua fruttivendola: l’84enne Cesarina Romaldi. La donna lascia la figlia Elena. Sono deceduti anche due 87enni di Macerata e un 79enne di Civitanova, Francesco Lo Scrudato, ex camionista.



Preoccupano questi veri e propri focolai anche perché insieme agli ospiti, molto spesso, sono contagiati anche gli operatori sanitari. Primo caso di contagio da Covid-19 anche alla casa di riposo di Recanati; a comunicarlo è la Fondazione Ircer Assunta che gestisce la struttura. «La persona è stata trasferita giovedì 2 aprile in un’altra struttura sanitaria – fanno sapere il direttore generale Mara Perini e il presidente Giacomo Camilletti -. Gli ospiti sono 65 e al momento non si ha la presenza di altri casi; tutti saranno sottoposti a tampone entro lunedì (domani, ndr.) per effettuare così una mappatura della situazione sanitaria. Ringraziamo l’Asur per il pronto riscontro nell’esecuzione dei tamponi. Gli ospiti, infine, possono parlare con i propri familiari grazie a un operatore dedicato che funge da facilitatore per le videochiamate». Positivi al Covid-19 anche quattro operatori e quattro ospiti della casa di cura Marchetti di Macerata. Tutti e quattro gli ospiti, che dopo l’esito dei tamponi erano stati isolati, sono stati trasferiti negli ospedali Covid. Positivi anche cinque pazienti del reparto cure intermedie dell’ospedale di Treia e cinque tra medici e infermieri dell’ospedale treiese. Intanto sono salite a 598 le persone contagiate dal Coronavirus nel Maceratese, più 37 rispetto al giorno precedente. 1097 sono le persone in isolamento domiciliare a casa: di queste 282 sono sintomatiche e 113 sono operatori sanitari.

Gli ospedali

Sono 15 le persone ricoverate in terapia intensiva e semi intensiva all’ospedale di Civitanova, 18 nel nosocomio di Camerino, una in semi intensiva a Macerata e otto a Villa dei Pini. 196 invece i contagiati che si trovano ricoverati in altri reparti nelle quattro strutture della provincia che ospitano i malati Covid. Uno sforzo davvero imponente per la sanità maceratese chiamata da settimane a una dura prova al pari di tante altre strutture delle Marche. In attesa che arrivino i posti letto di terapia intensiva alla fiera di Civitanova che possano allentare la tensione.

