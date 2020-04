Macerata, Elvio ucciso dal virus a 58 anni. Maria si spegne una settimana dopo il figlio Giovanni

MACERATA - Si allunga la lista di quelli che non ce l’hanno fatta e che sono morti per il Covid-19. A Mantova, mercoledì, si è spento il recanatese Elvio Tacconi, 58 anni, ex poliziotto. Era stato ispettore nella Squadra Mobile e nell’Anticrimine a Mantova dove si era trasferito ormai da anni. Viveva a Casaloldo ed era andato in pensione lo scorso maggio. Tacconi era stato anche segretario provinciale del Sap.

Recanati piange anche il 71enne Francesco Frappicini, morto all’ospedale di Civitanova. Molto conosciuto nel mondo dello sport, era un ex agente di commercio. A San Severino, nove giorni dopo la morte del 70enne Giovanni Papavero è morta anche la madre, 96enne, Maria Antonini, ricoverata all’ospedale di Camerino. Lutto anche a Civitanova dove si è spento, all’età di 83 anni, Tommaso Sabbatini, ricoverato a Villa dei Pini e un 89enne sempre ricoverato nella clinica privata.

