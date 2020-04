Macerata, il pusher consegna a domicilio: preso con 250 grammi di marijuana nell'auto

MACERATA - Esce in auto con 250 grammi di marijuana, 22enne maceratese denunciato. Per gli inquirenti stava effettuando consegne a domicilio. Il controllo è scattato nella tarda serata di venerdì scorso quando una pattuglia della Volante ha notato un'auto in sosta lungo la strada nelle vicinanze della frazione di Villa Potenza. A bordo del mezzo c’era un maceratese di 22 anni con precedenti di polizia, che fin dalle prime fasi del controllo era apparso molto nervoso.

LEGGI ANCHE:

Sequestrati 900 chili di vongole. Maxi multa e prodotto ittico subito rigettato in mare

Sorpresi dal drone in spiaggia prendono a male parole i vigili: guai in vista per una coppia

Gli agenti hanno quindi deciso di perquisire prima lui poi l’auto e proprio nell’abitacolo, dentro a uno zaino, hanno trovato due sacchetti in cellophane con 250 grammi di stupefacente risultato essere marijuana. Con l'ausilio di un'altra pattuglia della Volante i controlli sono stati estesi anche all'abitazione del 22enne e anche in quel caso la perquisizione ha dato esito positivo. All'interno della sua camera da letto, infatti, è stato trovato un ulteriore quantitativo di droga, risultata essere hashish, e un’altra sostanza sulla cui natura sono tuttora in corso accertamenti da parte della polizia Scientifica. Per il giovane è quindi scattata una denuncia a piede libero per spaccio, ma è stato anche sanzionato per aver violato la normativa per il contenimento del Coronavirus .



© RIPRODUZIONE RISERVATA