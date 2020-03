Macerata, allarme Coronavirus, la Contram arriva fino in Olanda per i kit igienizzanti da usare sugli autobus

MACERATA - Kit per tutti i dipendenti della Contram spa con mascherine, guanti monouso e gel igienizzanti; sono le armi di difesa di una guerra al virus che pare destinata a prolungarsi; per questo, quando le armi si scaricano si fa rifornimento di munizioni. Anche al di là delle Alpi, anche andando a ritirarle di persona.

Così hanno fatto gli autisti della società di trasporti che, finite le prime scorte, si sono diretti essi stessi addirittura in Olanda per ritirare la seconda fornitura e per continuare a garantire ai passeggeri e ad essi stessi un ambiente salubre, igienizzato e sicuro che faccia da riparo agli attacchi del Coronavirus. «Non vogliamo assolutamente aumentare atteggiamenti di panico, ma sono delle precauzioni che abbiamo deciso di adottare per dimostrare la nostra concretezza nel far fronte all’emergenza», ha spiegato il presidente della società di trasporti Stefano Belardinelli.



«Abbiamo già provveduto - prosegue il presidente -, come facciamo solitamente, alla pulizia di tutti gli autobus grazie ai nostri dipendenti e abbiamo installato anche degli ozonizzatori, delle piccole apparecchiature che purificano e sanificano l’aria in modo automatico. Precauzioni che sono importanti in questo momento ma che servono anche per il futuro. Proprio in questo senso i nostri dipendenti hanno mostrato una grandissima disponibilità e sono andati personalmente a ritirare la seconda fornitura, direttamente in Olanda, di kit con mascherine, guanti monouso e gel igienizzanti che vengono forniti a tutti gli autisti dei nostri mezzi».



«C’è in tutti la consapevolezza che, pur senza contribuire ad alimentare un sentimento di paura, la situazione debba essere presa molto sul serio - dichiara ancora il presidente -. Il kit può essere utile anche nel caso in cui nel mezzo ci dovesse essere una persona che accusa dei sintomi correlati al virus; in quel caso gli autisti forniscono il kit al passeggero che accusa dei sintomi in attesa dell’arrivo del personale medico per gli accertamenti». Gli stessi passeggeri, in attesa sotto le pensiline, hanno evidenziato l’attenzione della società nel mantenere gli autobus igienizzati. «Abbiamo notato che i mezzi, che spesso sono affollati e all’interno dei quali si è in stretto contatto con l’altro, sono stati disinfettati nei giorni scorsi – hanno spiegato alcuni passeggeri -. È normale che per precauzione, una volta arrivati a casa, dopo aver preso il mezzo, ci laviamo subito le mani ma c’è da ammettere che la pulizia è eccellente». «Nei giorni scorsi i mezzi erano molto meno affollati ma questo è dipeso anche dalla sospensione delle lezioni e quindi dalla mancanza di studenti – ha commentato un’altra passeggera -. A me è capitato di tossire dentro nel bus e ho notato le persone che mi erano vicine che hanno subito portato la mano davanti alla bocca a mo’ di protezione; credo che sia un atteggiamento normale perché è importante mantenere alta l’attenzione in un momento come questo anche se forse dovremmo farci prendere un po’ meno dalla psicosi». Dai ragionamenti delle persone traspare uno stato d’animo diverso rispetto ai primi giorni dell’emergenza: c’è più consapevolezza, una maggiore disponibilità a mutare le proprie abitudini per non creare situazioni favorevole alla diffusione del virus.

