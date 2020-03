Coronavirus, stazionaria la 74enne in Rianimazione, rinviati gli interventi chirurgici in tre ospedali

LEGGI ANCHE:

CIVITANOVA - Resta in terapia intensiva la donna 74enne di Pesaro risultata positiva alche, nella notte tra sabato e domenica, è stata trasferita presso il reparto di rianimazione dell’ospedale di. Le condizioni dell’anziana restano serie e il monitoraggio della paziente è costante. Al momento tutte le strutture ospedaliere delle Marche sono allertate per affrontare eventuali emergenze legate al virus e in particolare i reparti di rianimazione, le aree dedicate di pneumologia e gli ospedali che dispongo della camera a pressione negativa: reparti appunto fondamentali per far fronte all’emergenza.Sono stati sospesi ieri gli interventi programmati negli ospedali di, dove oggi le sale operatorie sono rimaste chiuse. I pazienti in attesa di essere operati sono stati contattati e avvisati del rinvio. Il presidente della Regione Luca Ceriscioli ieri, nella giornata in cui si è anche registrata la prima vittima perle complicanze causate dal Coronavirus nelle Marche, un 88enne deceduto all’ospedale Santa Croce di Fano, ha stanziato un milione di euro per sostenere tutte le strutture sanitarie del territorio e fare fronte a un’eventuale impennata di richieste. Nel frattempo, negli ospedali della regione, stanno arrivando anche nuove forniture di materiale sanitario della Protezione civile.