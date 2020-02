Ballare per esorcizzare il Coronavirus, la discoteca apre a mezzanotte: «Appena scade l'ordinanza»

CIVITANOVA - Il Coronavirus, nei giorni scorsi, ha fermato la movida della provincia ma oggi, alcuni locali, allo scoccare della mezzanotte, quando terminerà la validità della seconda ordinanza firmata dal presidente della Regione Luca Ceriscioli, sono pronti a riaprire le porte al divertimento e allo svago.

«A mezzanotte e un minuto di questa sera apriremo la discoteca perché l’ordinanza della chiusura ha validità fino alla mezzanotte di oggi – ha spiegato Edoardo Ascani, titolare del Brahma Clubship -. In questi giorni ci siamo allineati con le linee dettate dall’ordinanza ma da questa sera torneremo alla normalità visto il termine della stessa». Il locale La Serra, in questi giorni, è rimasto aperto. «Non rientriamo nella categoria interessata dall’ordinanza quindi abbiamo continuato con il servizio di ristorazione – spiega il titolare Aldo Ascani -. Non facciamo l’intrattenimento delle discoteche, nonostante abbiamo la licenza, quindi per noi non ci sono stati problemi. L’intrattenimento musicale che proponiamo è legato al discorso dello spettacolo ed è diverso da quello delle discoteche. Dispiace ovviamente che ci sia la psicosi perché anche noi abbiamo avuto un calo di clienti». Chiuso questa sera il Mia Clubbing che riaprirà, regolarmente, sabato 7 marzo. «Facendo serate solo il sabato abbiamo deciso di riaprire il 7 – spiegano dalla direzione del locale portorecanatese -. Speriamo ovviamente che passi tutto il prima possibile per il benessere economico, per la salute delle persone e per la paura».

