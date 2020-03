Effetto Coronavirus: rinviata la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico dell'università di Macerata

MACERATA - Un rinvio dietro l'altro. A causa dell'emergenza coronavirus rinviata la cerimonia di inaugurazione del 730/o anno accademico dell'Università di Macerata con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in programma il 9 marzo prossimo al Teatro Lauro Rossi. L'Ateneo, attraverso il rettore Francesco Adornato, dichiara «dispiacere e rammarico per l'impossibilità di celebrare il 730° anniversario della sua fondazione. Era prevista la partecipazione di un migliaio di persone, parte in teatro e parte in piazza della Libertà con un maxischermo.

e nuove disposizioni emanate dal Governo ieri sera richiedono uno stop a tutti gli eventi pubblici e alle manifestazioni per far fronte alla crisi sanitaria legata al Covid-19.

La delicatezza della situazione - conclude il rettore - richiede condivisione e senso di responsabilità da parte di tutti e di ciascuno. E l'Ateneo di Macerata non si sottrae. In accordo con gli Uffici del Quirinale, l'Ateneo individuerà una nuova data per inaugurare l'anno accademico 2019-2020».

