Macerata, giocattoli e articoli per fumatori irregolari: maxi sequestro, multa da 10mila euro e chiusura del negozio

MACERATA - Chiuso per cinque giorni un negozio, maxi multa al titolare. La Guardia di Finanza di Macerata ha sequestrato 4mila articoli, tra giocattoli e oggetti per la casa, rilevando poi 8.000 articoli per fumatori irregolarmente detenuti. L’attenzione delle fiamme gialle si è focalizzata sulla merce esposta alla vendita in un esercizio commerciale della città, dove, a seguito di un approfondito esame, sono stati individuati circa 4.000 articoli per la casa e giocattoli privi delle minime indicazioni riguardanti i materiali utilizzati, le precauzioni per l’uso e le istruzioni per la sicurezza. Alla luce di quanto emerso ed in considerazione del fatto che il commerciante non è stato in grado di esibire la documentazione attestante l’idoneità dei casalinghi e dei giocattoli posti in venduta, gli stessi sono stati sottoposti a sequestro amministrativo, per violazione alla normativa inerente la sicurezza dei prodotti.

Il sequestro

Nel corso del controllo, inoltre, i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro, per irregolarità ricadenti nel Testo Unico sulle Accise, circa 8.000 articoli per fumatori, soggetti ad imposta di consumo, irregolarmente detenuti, attesa la mancanza di regolare licenza per la vendita di generi di monopolio rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Su proposta delle Fiamme Gialle maceratesi, l’esercizio commerciale è stato sanzionato con la chiusura, per un periodo di cinque giorni, in base al provvedimento emesso dalla citata Agenzia.

La multa

Il titolare dell’attività, a cui sono state comminate sanzioni per circa 10.000 euro, è stato quindi segnalato sia alla Camera di Commercio che all’Agenzia delle Dogane e Monopoli, per i provvedimenti di competenza sotto il profilo amministrativo. Verranno altresì valutati eventuali profili di irregolarità sotto l’aspetto fiscale. L’operazione di servizio si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo a tutela dell’economia legale: contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza ovvero venduti al di fuori dei canali legali, significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo, mirando alla tutela delle produzioni nazionali che si contraddistinguono per l’alta qualità.