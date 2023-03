Ricostruzione, controlli a Tolentino: multa e cantiere sospeso per irregolarità. Guidavano senza patente: scattano le denunce

TOLENTINO - Andatoie e passerelle irregolari in una palazzina in fase di ricostruzione, più il mancato rispetto di prescrizioni del decreto legislativo 81/2008 relative alla viabilità nei cantieri e alle difese nelle aperture: sospesa l'attività di un cantiere nel centro di Tolentino con 3mila euro di sanzione amministrativa.

Con il coordinamento del Comando Provinciale Carabinieri di Macerata, la settimana scorsa la Compagnia di Tolentino ha effettuato un servizio a largo raggio unitamente al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Macerata, con la finalità di monitorare e controllare i numerosi cantieri presenti nel territorio per la ricostruzione post-sisma.

Le ispezioni

A seguito di ispezione in un cantiere dedicato alla ricostruzione di una palazzina con 8 unità abitativa, in una via centrale di Tolentino, i carabinieri, sulla base delle competenze del comparto di specialità in materia di lavoro, hanno verificato il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza. A seguito del controllo è stato deferito all’Autorità Giudiziaria il legale rappresentante della ditta appaltatrice. Altre violazioni sono state contestate al legale rappresentante di una ditta di installazione di ponteggi e al coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, per la mancata redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio, con l’applicazione di prescrizioni e ammende penali.

Documento spagnolo

Sul fronte circolazione stradale un sessantenne residente in provincia è stato denunciato per recidiva nella guida con patente revocata. A seguito di controllo effettuato dai militari dell’Aliquota Radiomobile l’uomo ha esibito la fotocopia di un titolo di guida rilasciato in Spagna il cui originale, a seguito di successivi accertamenti, è risultato esser stato ritirato nel 2018; tale documento infatti era stato emesso a seguito di conversione di patente italiana a sua volta revocata nel 2017.

Alticcio e senza patente

Sono invece scattate sanzioni amministrative per un uomo di 53 anni residente in provincia che, nel mese di febbraio sulla SP 78, ha causato un incidente stradale invadendo l’altra corsia di marcia e andando a collidere contro altre due autovetture. Le analisi richieste ed eseguite all’ospedale di Macerata, hanno poi evidenziato un tasso alcolemico pari a 0,80 gr./litro, motivo per cui i militari gli hanno contestato la violazione dell’art. 186 comma 2 bis del Codice della Strada. L’uomo inoltre si era posto alla guida pur essendogli stata ritirata la patente nel decorso mese di gennaio per guida in stato di ebbrezza. E’ stato pertanto segnalato alla Prefettura di Macerata, per la revoca dei titolo di guida.