Colpi in serie nelle auto in sosta sotto gli occhi di una delle vittime

PORTO RECANATI - Ruba nelle auto incurante del fatto che a fare da spettatrice c’è una delle vittime. Raffica di furti d’auto nella zona nord della città, nei pressi dell’ex capannone della Montecatini. Un ladro “coraggioso” quello che sabato è entrato in azione in pieno giorno sfidando la sorte. A denunciare l’accaduto una delle vittime che, nel frattempo, ha immortalato il malvivente in azione.«Ha continuato imperterrito a rubare dentro le auto sotto gli occhi di tutti i passanti, me compresa che ero stata derubata pochi attimi prima - racconta la giovane- Ero appena salita a casa a prendere una cosa che avevo dimenticato. Ci avrò messo in tutto cinque minuti di orologio. Sbadatamente ho lasciato la borsa in macchina che però avevo regolarmente chiuso a chiave. Niente da fare, è riuscito a forzare la portiera e portarmi via la borsa. Sono rimasta impietrita e impaurita. Nel frattempo vedevo che passava vicino ad altre macchine, le apriva con un arnese e controllava cosa c’era dentro. Ne avrà scassinate una ventina in pochi minuti». Il ladro ha pure un complice che nel frattempo nella zona poco lontano si dedica alle biciclette dei turisti. «È un ragazzo alto circa 1,75, magro, di origine orientale, probabilmente pakistana, ha capelli scuri corti e lisci, ha un po’ di barba ben curata». lo descrive così la vittima che evidentemente ne ha seguito le mosse, per qualche tempo, perché subito aggiunge: «Cambia al volo gli indumenti per non essere identificato. Quando l’ho visto io aveva una canotta rosa salmone, poco dopo se l’è cambiata con una maglietta a maniche corte grigia. Era scalzo e portava anche dei pantaloncini rossi».Torna l’incubo dei furti. L’estate scorsa la zona era stata presa di mira da uno scippatore che aveva messo a segno diversi colpi e da una banda che rubava pezzi di auto di grossa cilindrata parcheggiate. Sui fatti indagano i carabinieri.