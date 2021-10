C'è l'intesa: per il terzo anno consecutivo la Roma Calcio indossa abiti Tombolini

COLMURANO - La collaborazione tra l’azienda Tombolini e la società di calcio Roma si rinnova per il terzo anno consecutivo. Il brand marchigiano si conferma official partner della Roma per la nuova stagione agonistica e fornirà le divise della squadra giallorossa.

La compagine guidata in panchina da Mourinho indosserà gli abiti della collezione TMB Running impreziositi dal T-way, con coulisse di colore giallo rossa. Nelle occasioni più formali e istituzionali fuori dal campo, i giocatori, lo staff tecnico e i dirigenti vestiranno abiti Zero Gravity, di colore blu navy: sartorialità e sperimentazione unite per offrire leggerezza e comfort. Completano la proposta dolcevita, camicia, gilet sotto giacca e cravatta brandizzata inseriti nel kit fornito a ogni giocatore, manager e membro dello staff, oltre all’iconico draghetto posto sul rever della giacca. Sono due diverse declinazioni accomunate da una continuità di stile e da un’essenzialità per conferire al look un’attitudine disinvolta e sportiva, fuori e dentro il campo. Un accordo e un investimento importante per Tombolini che potrebbe non essere l’unico nel calcio.



Per il menswear, l’azienda maceratese si propone sul mercato con due marchi: Tombolini (all’interno del quale c’è il progetto “Zero Gravity”) e TMB, label più giovane e sportiva. I prodotti Tombolini vengono distribuiti in circa 350 negozi multibrand e 7 boutique monomarca tra dirette e in franchising (2 in Italia e 5 all’estero). La quota export è del 60%, per un fatturato stimato a 15 milioni di euro nel 2022. Tombolini ha anche investito con azioni sostenibili che si declinano da un lato con la volontà di ridurre gli sprechi nelle fasi di produzione e dall’altro lato con l’installazione di pannelli solari al fine di conseguire le certificazioni green.

