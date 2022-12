Colmurano, moda e imprenditoria in lutto: si è spento il “mago dei tessuti” Donato Erodiade

COLMURANO - Colmurano in lutto per la morte di Donato Erodiade. Si è spento ieri sera presso l’ospedale di Macerata all'età di 85 anni. Era un imprenditore piuttosto noto per aver aveva fondato a Colmurano, insieme alla moglie Maria, purtroppo morta in giovane età, l'atelier di moda che ancora oggi porta il suo cognome e che da qualche tempo è gestito dalla figlia e dal genero.

Il funerale

Lascia la figlia, Monica, il figlio Luca e il genero Enzo, i nipoti Anna Maria con Mirko ed Emanuele con Anna, le pronipoti Anastasia e Priscilla, la sorella Fulvia. I funerali si svolgeranno domani mercoledì 21 alle ore 15,30 nella Chiesa Parrocchiale di Colmurano, partendo dalla casa funeraria “Pietas” di Passo Ripe San Ginesio.