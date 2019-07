Una città in lacrime per Gionata, odontoiatra ucciso dal male a 50 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COLMURANO - Dolore a Colmurano per la scomparsa di Gionata Pascucci, odontoiatra molto conosciuto e stimato che aveva lo studio in piazza Togliatti, a Tolentino, dove ha lavorato fino alla scoperta della malattia contro la quale ha combattuto senza però riuscire a sconfiggerla. Il professionista aveva cinquant’anni. L’uomo si è spento ieri mattina all’ospedale civile di Macerata dove da qualche giorno era ricoverato. Il cinquantenne lascia la moglie Simona e la figlia Benedetta che quest’anno ha frequentato la terza elementare, la mamma Elide, il fratello Manolo e tanto vuoto nel cuore di chi lo conosceva. I funerali si svolgeranno oggi alle 17 al palazzetto dello sport di Colmurano. La camera ardente è stata allestita nell’abitazione dell’odontoiatra, in contrada Fiastra n.96, a Passo Colmurano.