Carambola tra auto nella notte: due feriti, uno portato d'urgenza a Torrette

COLMURANO - Schianto nella notte a Colmurano: due feriti, uno in condizioni preoccupanti portato all'ospedale regionale di Torrette.

L'incidente è avvenuto, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, poco prima delle 22 di ieri sera a Colmurano, dove si sono violentamente scontrate du auto. Due le perose ferite: una è stata portata in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette, l'altro in condice giallo al nosocomio di Macerata.

