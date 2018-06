Si sente male nel sonno e chiama i soccorsi Donna muore in ambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COLMURANO - Una città in lutto quella di Colmurano dove nella notte tra venerdì e sabato è scomparsa Graziella Frattari. La donna, 64enne, si trovava nella sua abitazione in contrada Coste a Colmurano quando si è sentita male. Erano da poco passate le tre e subito ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato in tutti i modi di salvarle la vita, ma purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare.La 64enne è morta in ambulanza durante il trasporto in ospedale. Graziella Frattari era conosciuta in città per essere la vedova di Franco Mari, per anni vice presidente della Banca di credito cooperativo di Recanati e Colmurano. Oltre a questo, la famiglia è molto conosciuta in zona per la sua attività commerciale di mezzi agricoli.I funerali sono previsti per oggi alle 16,30, nella chiesa parrocchiale di Colmurano. Tante le persone che sicuramente vorranno dare l’ultimo saluto alla donna ed essere vicine ai suoi familiari.