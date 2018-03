Stroncata da una malattia a 55 anni la negoziante più amata dai bambini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COLMURANO - Lutto a Colmurano. Nella notte tra venerdì e sabato è venuta a mancare all’età di 55 anni Gabriella Buongarzone: fino a quattro mesi fa - quando gli è stata diagnosticata una terribile malattia - gestiva una cartolibreria e edicola, un’attività commerciale punto di riferimento per il paese. «Qualche giorno prima di morire - raccontano commossi alcuni suoi amici - disse che il suo più grande rammarico era di non poter vedere più i bambini di Colmurano che frequentavano il suo negozio». Una persona di grande fede, sempre presente in chiesa e molto legata alla locale comunità cattolica; disponibile e gentile, nonché molto paziente nel suo lavoro. A luglio aveva festeggiato i venti anni di attività, omaggiando Colmurano con cartoline con immagini scattate da Mario Lambertucci, presidente della Società operaia e grande appassionato di fotografia.