Colpo lampo in banca: tre incappucciati scappano con 10mila euro in meno di 4 minuti

COLMURANO – Furto la notte scorsa alla Banca di credito cooperativo di Recanati e Colmurano, nella filiale di Colmurano, in viale De Amicis. Il bottino si aggira intorno ai 10mila euro di denaro contante. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Tolentino per individuare i malviventi. Mancavano pochi minuti alle 2 di notte quando i ladri sono entrati in azione. I tre malviventi, coperti da cappuccio e con i guanti, hanno dapprima divelto la porta antipanico con un piede di parco e una volta all'interno della banca si sono diretti verso la piccola cassaforte della cassa, cash in cash out, l'hanno forzata e hanno trafugato contenuto. All'interno c'erano circa 10mila euro in banconote. Dalle immagini del servizio di videosorveglianza della filiale, che sono al vaglio dei carabinieri per le indagini, emerge che i ladri sono rimasti all'interno della banca neanche quattro minuti per la loro “visita”.

