Farmacie nel mirino dei delinquenti: doppio assalto, prodotti rubati e registratori di cassa svuotati

COLMURANO - Ladri in azione nel fine settimana, nel mirino finiscono due farmacie. I colpi sono stati messi a segno nei Comuni di Loro Piceno e di Colmurano e c'è il sospetto che a mettersi in azione sia stata la stessa banda di malviventi, identico è stato, infatti, il modus operandi.

Nella notte tra sabato e domenica, i ladri hanno colpito prima una, poi l'altra farmacia, a poche ore di distanza. In entrambi i casi, i malviventi hanno fatto irruzione nei locali e hanno puntato dritto al registratore di cassa. All'interno hanno trovato il fondo cassa e hanno portato via quello. Poi, avrebbero preso anche altra merce che era stata messa in esposizione sugli scaffali vicino alla cassa. I bottini, comunque, in tutti e due i casi non sarebbero molto alti. Sono in corso le indagini da parte dei militari dell'Arma per identificare la banda che si è messa all'opera all'interno delle due farmacie.

