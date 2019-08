Insegnante di matematica stroncato da malattia Aveva soltanto 44 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COLMURANO - Cordoglio a Colmurano per la morte di Gabriele Mari, il giovane papà che si è spento nella tarda mattinata di venerdì a causa di una malattia che lo ha strappato all’affetto della moglie e del figlio nell’arco di pochi mesi. Gabriele, 44 anni, era originario di Colmurano e ogni estate tornava in paese da Bolzano, la città dove viveva e dove venerdì è morto. A Colmurano aveva la famiglia e i fratelli Sergio e Francesco. Era un insegnante di matematica e si era laureato all’università di Camerino. Viveva a Bolzano, dove era molto conosciuto e apprezzato sia dagli studenti che dai professori, ormai da 15 anni. Una vita tranquilla fino alla scoperta della malattia, pochi mesi fa. Un male che lo ha portato nel giro di poco tempo alla morte. Il feretro partirà da Bolzano per arrivare a Colmurano nel pomeriggio di domani. Il feretro sarà esposto nel centro comunità (chiesa parrocchiale), poi martedì pomeriggio si svolgeranno i funerali, alle 17, al palazzetto dello sport.