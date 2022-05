Anziano solo in casa si uccide sparandosi un colpo di pistola. Un biglietto per spiegare i motivi del terribile gesto

COLMURANO - Viveva da solo e i parenti lo hanno trovato in casa senza vita: si era sparato un colpo di pistola. La tragedia è avvenuta nelle campagne di Colmurano, la vittima è un anziano di 83 anni. Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, purtroppo ormai non c’era più niente da fare. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per gli accertamenti di rito. L’anziano ha anche lasciato un biglietto in cui spiegava i motivi del gesto.

