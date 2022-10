Botte e minacce di morte alla moglie, braccialetto elettronico per il marito a Tolentino

TOLENTINO - Codice rosso a Tolentino: esecuzione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento. Continua l’impegno dei Carabinieri sul fronte della tutela delle vittime vulnerabili, sotto la direzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, in applicazione della normativa del cosiddetto “codice rosso”, che si pone l’obiettivo di rafforzare la tutela di coloro che subiscono maltrattamenti e altri gravi reati, in particolare nell’ambito delle relazioni di convivenza. Negli ultimi mesi i carabinieri di Tolentino hanno attivato la procedura del codice rosso per una situazione di grave disagio nella relazione di coppia. Le indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Macerata hanno fatto emergere un quadro di gravi maltrattamenti posti in essere da un uomo nei confronti della coniuge, protrattisi ormai da anni.

L'escalation



La donna, insultata continuamente, controllata in tutto, obbligata a assecondare il marito in ogni prepotenza e privazione impostale, nel corso del tempo, ha spesso ridimensionato i fatti nella speranza di mantenere unito il nucleo familiare, contando su un cambiamento nel comportamento del coniuge. Ma le condotte denigratorie sono continuate, fino alle minacce di morte e ad un’aggressione fisica, ponendo la vittima, già emotivamente fragile per la progressiva destrutturazione dovuta ai maltrattamenti subiti, in una condizione di ulteriore progressiva prostrazione.



Auto guidata da un ubriaco segnalata dai cittadini

Nel mese di ottobre, su richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso l’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento, eseguita dai carabinieri. L’indagato dovrà mantenere una distanza prestabilita dalla casa familiare e dai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa; il controllo sul rispetto delle prescrizioni è attuato mediante apposizione del braccialetto elettronico.



Sono stati incrementati i servizi di controllo alla circolazione stradale, con finalità di prevenzione dei reati contro il patrimonio e del grave fenomeno delle cosiddette “stragi del sabato sera” soprattutto nel fine settimana.

Così, su segnalazione della cittadinanza, nella tarda serata del 6 ottobre scorso i militari hanno rintracciato un’autovettura che zigzagava nelle vie della città. Constatata l’andatura incerta i carabinieri hanno fermato la conducente e l’hanno sottoposta ad accertamento mediante etilometro, riscontrando un tasso di 3,3 grammi/litro. La donna è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria, con contestuale ritiro del titolo di guida e sequestro dell’autovettura ai fini della confisca. Nel corso della notte un uomo è stato fermato e controllato e i militari hanno riscontrato che si era posto alla guida senza il titolo di guida, mai conseguito. In questo caso è stata comminata la sanzione amministrativa di 5.100 euro, con il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Il trentenne, a seguito ispezione, è risultato anche in possesso di una dose di cocaina, sequestrata dai carabinieri. Sarà pertanto segnalato alla Prefettura di Macerata come assuntore.