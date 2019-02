© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Furto in una abitazione di Civitanova Alta, i ladri fanno sparire una cassaforte dopo averla smurata. Rubati oro e gioielli. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio dell’altro ieri, probabilmente prima dell’ora di cena.I ladri sono entrati in una villetta lungo la via del Pincio, la strada che dopo il cimitero va verso Montecosaro. Si sono introdotti forzando una porta finestra al piano terra e una volta dentro hanno individuato una cassaforte a muro, l’hanno smurata e se la sono portata via. All’interno della cassaforte erano custoditi oro e denaro in contante: un bottino di circa diecimila euro. I banditi hanno poi fatto perdere le loro tracce, molto probabilmente con un’autovettura servita anche per caricare la cassaforte. Indagano i carabinieri.