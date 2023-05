CIVITANOVA - Ricostruzione post sisma, undici milioni di euro per la Città Alta. «Una previsione di bilancio che si è trasformata in realtà - ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Ermanno Carassai – e che conferma la grande attenzione che l’amministrazione ha per il suo centro storico. Questi interventi andranno a migliorare il tessuto urbano della Città Alta ed il contenitore da mettere a servizio della collettività».

Quattro i progetti finanziati. Il primo, per un importo di 4 milioni di euro, riguarda il consolidamento, restauro e miglioramento sismico della scuola elementare Sant’Agostino. L’elaborato progettuale, già esaminato per il previsto parere da parte della Soprintendenza, è in fase di aggiornamento dei prezzi unitari. L’amministrazione, dopo i dovuti sopralluoghi, si è già attivata per il trasferimento degli alunni nell’edificio ex Itc, utilizzato precedentemente dalla Provincia: è in corso di perfezionamento il trasferimento dell’immobile al Comune ed in fase di redazione il preventivo per ripristinare lo stato dei luoghi.

Secondo progetto, per un importo di 5 milioni e 897mila euro è quello di consolidamento e recupero del palazzo della delegazione comunale in piazza della Libertà: 5 milioni ottenuti da fondi sisma assegnati ai comuni fuori cratere e 897 mila a carico dell’ente. Lo stralcio funzionale è stato già aggiudicato a seguito della gara di appalto. Per quanto attiene l’importo di 5 milioni si procederà ad evidenza pubblica per la scelta dei progettisti. Il terzo progetto, in fase di esame da parte della Soprintendenza, riguarda il miglioramento sismico della Torre dell’acquedotto per un importo di 400 mila euro. L’ultimo, per un milione e 500mila euro, è la ristrutturazione dell’immobile di Palazzo Ciccolini il cui progetto stralcio è in corso di predisposizione.

«Un risultato importante – ha continuato l’assessore Carassai - frutto delle attività intraprese dalle amministrazioni di centrodestra, del coinvolgimento del Presidente della Regione Francesco Acquaroli e del commissario straordinario per la ricostruzione del Centro Italia Guido Castelli. Civitanova Alta è e continuerà ad essere al centro del programma amministrativo di questa giunta, a differenza di chi, come l’amministrazione Corvatta, non ha chiesto nessun finanziamento nonostante sia stato necessario abbandonare l’utilizzo di alcuni immobili, come, ad esempio, la sede della delegazione comunale».