CIVITANOVA L’omaggio della città a quelli che l’hanno riportata in una dimensione nazionale. Al Varco sul mare è stata festa rossoblù con una ritrovata passione calcistica. Addirittura i giocatori della Civitanovese sono stati tampinati per tutta la serata da frotte di ragazzini per farsi autografare la maglietta. Dal palco è mancata la notizia che tutti attendevano, vale a dire la conferma di mister Sante Alfonsi. Ma il presidente Mauro Profili ha colto l’occasione della presenza del sindaco Ciarapica e dell’assessore allo sport e al bilancio Morresi per rilanciare la sua idea di riqualificare tutta l’area dello stadio. «Sindaco – ha detto – qualche anno fa lei ha detto che aveva un sogno. Ebbene, io posso realizzarlo». Riferimento all’intervento del primo cittadino che, appena eletto, sette anni fa, prospettò l’idea di spostare il Polisportivo e realizzare nell’area attuale strutture ricettive e turistiche.

La proposta

Il patron ha rilanciato con una sostanziale differenza: lo stadio non si sposta dall’attuale zona ma attorno vanno realizzati l’albergo, la spa e le altre strutture. Progetto che sarà presentato a settembre. Ma ieri è stato il momento della gioia. E anche di un pizzico di commozione. Quella dell’allenatore sambenedettese Sante Alfonsi. Quando è stato chiamato sul palco dal presentatore, lo speaker dello stadio Stefano Paolini, i tifosi hanno issato uno striscione: «Bravura e umiltà, Alfonsi grazie da tutta la città».

Il tecnico

Il tecnico ha voluto riportarlo con sé a casa. Il gruppo Piazza Conchiglia ha allestito uno stand gastronomico e per tutta la serata ha lanciato cori, acceso torce e sparato fuochi d’artificio. Scaletta rivoluzionata a causa di un contrattempo: un incidente ha bloccato per un’oretta Profili in autostrada. Quindi è stato il gruppo Rino Live a iniziare la festa e il cielo del cantautore calabrese è diventato rossoblù. Uno a uno sono stati chiamati da Stefano Paolini sul palco tutti i calciatori. Prima l’esaltante video con tutti i gol della trionfale stagione che ha riportato la Civitanovese in serie D. Michele Paolucci, da buon capitano, ha arringato la folla: «Questo è stato il viaggio più bello della mia carriera». Tripudio per le figure storiche della società: il dirigente Valerio Cerolini e il magazziniere Sandro Piampiani. Da parte sua, il sindaco ha ricordato gli investimenti per migliorare lo stadio e la primavera del 2017. «Io ero stato appena eletto e Profili aveva appena rilevato la società dal fallimento. Momenti difficili, il presidente è stato bravo a incassare i colpi (appena due anni fa fu contestato dallo stesso gruppo ultras, ndr) oggi a lui vanno riconosciuti meriti indiscutibili».