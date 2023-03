Un civitanovese tra le eccellenze di New York: Niccolò Lapo Latini trionfa e fa gioire il sindaco Ciarapica

CIVITANOVA- Un vero talento a soli 24 anni. Niccolò Lapo Latini, nato a Civitanova Marche e project manager di campagne pubblicitarie per brand del settore della moda e di progetti editoriali per testate giornalistiche internazionali, vince come Excellence per l’award Best Typography & Design 2022, insieme a Reebok, presso il Type Directors Club di New York City. Con questo traguardo raggiunto, diventa ufficialmente il più giovane project manager a trionfare in tale categoria, dalla quale dodici mesi prima uscì vincitore il New York Times.

La vittoria di squadra

Il sindaco Fabrizio Ciarapica lo ha voluto incontrare a Palazzo Sforza: «Un award di valore assoluto nel panorama Communication Design – ha detto Ciarapica –. Non possiamo che essere orgogliosi di lui e gli auguriamo un futuro ricco di soddisfazioni. Civitanova – ha aggiunto - è una città di talenti con potenzialità straordinarie che vanno sostenute e valorizzate al massimo».

«E’ stata una vittoria di squadra – racconta Niccolò Lapo Latini - Il successo di un collettivo prevale sempre su ogni individualità».

Successo da record, ma di certo non il primo, quello raggiunto dal professionista che vanta la sua sponsorship con Babolat, rinnovata per il terzo anno consecutivo, la recente collaborazione con José Mourinho, le interviste realizzate al fotografo Mike Miller e all'attore Woody Norman, quest'ultima in collaborazione con A24 in occasione di Bafta 2022 a Londra, la menzione di Purple France nel Dicembre del 2020, quando in occasione del progetto “Buio II”, pubblicato dapprima in Inghilterra, Germania e Italia, celebrò Latini e le sue doti come team leader. Da ricordare inoltre il progetto fotografico insieme a Lucky Blue Smith, prima edizione italiana, e la sua prima partecipazione ufficiale presso La Biennale di Venezia.

Intervistato recentemente da Vanity Teen, ricorda ai giovani emergenti, aspiranti futuri professionisti del settore moda, le difficoltà di questo mondo, avvertendoli delle possibili insidie e suggerendo il giusto mindset con cui poterle affrontare: «Prendete sul serio questo lavoro: abnegazione e devozione. Divertitevi, sorridete, sognate ma non lasciatevi mai distrarre da ciò che vi circonda. È una strada difficile, a volte spietata, e la si impara a conoscere a fondo solo una volta iniziato il percorso. Siate sempre la barca in mezzo al mare: non affonderete per l'acqua intorno a voi, ma solo per dell'acqua che deciderete di far entrare a bordo. Imparate a riconoscere il vostro valore; potrebbe sorprendervi».