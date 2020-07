Vuole farla finita e riempie di gas lo scantinato: esplosione sventata in extremis

CIVITANOVA - Deciso a togliersi la vita, apre il rubinetto del gas nello scantinato di Civitanova in cui vive da solo.

Ma arriva la polizia e gli agenti evitano una tragedia. Il gas, infatti, avrebbe potuto provocare una violenta esplosione e far saltare in aria la palazzina dove si trova lo scantinato.



Tragedia sfiorata, nella tarda mattinata di ieri, in zona San Marone. È lì che sono intervenuti di corsa gli agenti del commissariato di polizia, dopo la segnalazione di un uomo che riferiva di suo fratello intenzionato a farla finita. L’uomo, un cinquantenne del posto, poco prima aveva scritto un messaggio di addio al fratello. È immediatamente scattato l’allarme, sul posto la polizia e il 118.

