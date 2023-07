CIVITANOVA - Si è evoluta, è cresciuta, ma “Vita Vita” non ha perso il suo spirito originario: un festival di arte vivente, dunque con eventi che si accavallano in contemporanea e lo spettatore che diventa protagonista nello scegliere la perfomance o nel prendere quella che gli porta il caso. Compie vent’anni la manifestazione ideata da Sergio Carlacchiani che ha avuto il suo bel da fare nel non far chiamare la sua creatura “notte bianca”. Ricorrenza celebrata con una mostra fotografica e un volume che sarà donato ad ogni visitatore.





Ma “Vita Vita” non può avere uno sguardo nostalgico rivolto indietro. Così ecco che, insieme alla presentazione della mostra, si parla dell’edizione numero venti e delle sue anteprime. Quella del 17 agosto al teatro Annibal Caro con il concerto di Paolo Jannacci (già protagonista di una precedente edizione in cui ha vinto il premio dedicato ai giovani artisti). Ma anche quelle dell’8 agosto, quando Carlacchiani incontrerà Alberto Maggi allo spazio multimediale San Francesco (alle 18) e quella del 13 agosto (stesso luogo), chiamata “Hortus conclusus: racconto del chiostro” con Lucia Tancredi, Serena Abrami e Monica Del Carpio. L’antologia di “Vita Vita”, invece, aprirà domani (18.30) allo spazio multimediale San Francesco: cento foto, selezione di oltre seimila scatti, per i volti e i luoghi di “Vita Vita”.

«Un’esposizione potente - le parole del direttore artistico e creatore - che ripercorre la storia di un festival che ha messo in piazza il mondo esistente, attraverso tutte le discipline artistiche. Sono sicuro che la mostra incuriosirà i visitatori intenti a riconoscere i tanti personaggi noti, le magie impresse nei volti stupiti del pubblico di tutte le età. Le fotografie testimonieranno anche la bellezza di Civitanova Alta e il fascino dei suoi scorci architettonici. Insomma, un resoconto di migliaia di artisti che si sono succeduti e una marea di gente che ha partecipato e interagito: questo festival culturale e spettacolare è entrato e resterà per sempre nel loro cuore». Potrà essere visitata i sabati e le domeniche dalle 20 alle 24. C’è anche un libro con 300 foto, curato dal grafico Riccardo Ruggeri e con i testi dei poeti Umberto Piersanti e Nicola Bultrini, oltre che dello stesso Carlacchiani. Ogni partecipante all’inaugurazione ne riceverà una copia.



«Siamo orgogliosi di festeggiare questo compleanno - ha aggiunto la presidente dell’Azienda Teatri, Maria Luce Centioni - ed è bello tenere a mente quel grande percorso che è stato fatto in vent’anni. “Vita Vita” avrà il suo clou il 20 agosto ma non si esaurirà in un’unica serata, perché nell’edizione 2023 abbiamo attivato molte novità di pregio e culturalmente rilevanti. “Vita Vita” è stato ed è anche un luogo che fa risaltare la bellezza della città e fa emergere anche talenti del territorio: una mission sposata con forza dal nostro cda».