Violenza sessuale su ragazza â€‹minorenne: preso l'orco di 65 anni

CIVITANOVA – Violenza sessuale su una minorenne, catturato il responsabile che è un uomo di 65 anni, plupripregiudicato. Condannato in via definitiva per quanto commesso qualche tempo fa, ora l'uomo deve scontare nove anni di reclusione. È l'epilogo di una vicenda cominciata alcuni anni fa. Nel tardo pomeriggio di ieri, gli agenti del commissariato di Civitanova hanno proceduto alla cattura di un sessantacinquenne, già noto alle forze dell'ordine. Quattro o cinque anni fa, infatti, l'uomo si era reso responsabile di un episodio di violenza sessuale nei confronti di una giovanissima che, all'epoca dei fatti, avvenuti a Civitanova, era ancora minorenne.