Violento scontro tra due auto: ragazza portata all'ospedale di Torrette, un giovane in quello di Civitanova

CIVITANOVA – Violento scontro tra due auto a Civitanova Alta, una ragazza di 24 anni resta incastrata tra le lamiere della sua 500. Soccorsa con l’eliambulanza e trasportata all’ospedale regionale di Torrette. L’incidente è avvenuto lungo contrada San Domenico. Per cause in corso di accertamento la 500, condotta dalla ragazza di Civitanova, si è scontrata con una station wagon guidata da un ragazzo. L’impatto è stato piuttosto violento. Sul posto sono interventi i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118, l’ambulanza della Croce Verde di Civitanova e quella della Croce Gialla di Recanati. La ragazza, cosciente, è stata portata all’ospedale regionale di Torrette per essere sottoposta a tutti gli accertamenti del caso, considerata la dinamica dell’incidente, mentre all’ospedale di Civitanova è finito il conducente dell’altra macchina.

APPROFONDIMENTI LE SENTENZE Tentati furti in due case danneggiate dal sisma: scatta la doppia...

© RIPRODUZIONE RISERVATA