Villetta occupata dai clandestini, scatta lo sgombero: casa sigillata

CIVITANOVA – Ancora un'operazione anti-degrado, sigillate le porte e le finestre di una casa occupata abusivamente a Santa Maria Apparente. La cosa andava avanti da anni e nella mattinata di oggi gli agenti della polizia municipale hanno provveduto a far effettuare le operazioni di messa in sicurezza e di chiusura dell'abitazione, che si trova proprio lungo la strada provinciale maceratese, tra Civitanova e Montecosaro, non lontano dalla zona industriale.

Da tempo, infatti, un uomo extracomunitario la aveva scelta come residenza, pur essendo quella struttura su due livelli con un cortile intorno senza acqua e senza elettricità. Fino a qualche anno fa vi avevano trovato dimora anche altri extracomunitari, senzatetto e, dunque, senza un posto dove stare. Al suo interno, ora come ora, dopo anni di abbandono e di occupazioni ai limiti della legalità, l'abitazione versa nel degrado più totale: materassi appoggiati alle pareti e ai muri, sporcizia, sacchi dell'immondizia, mobili danneggiati e fuori uso e anche due vecchie automobili abbandonate nel giardino.

