Civitanova, attimi di paura per un'auto avvolta dalle fiamme sull'autostrada A14

CIVITANOVA - Momenti di apprensione con i vigili del fuoco che sono intervenuti intorno alle 11.40 sull'autostrada A14 lungo lo svincolo dell’uscita per Civitanova Marche in direzione sud a causa di un incendio di un’autovettura. La squadra del distaccamento di Civitanova Marche, congiuntamente con i colleghi di Osimo ha provveduto a spegnere le fiamme ed a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte.