Viabilità, parcheggi e pulizia del centro: i commercianti presentano le priorità. Stasera in Comune l'incontro

CIVITANOVA - Viabilità, parcheggi, sicurezza e pulizia del centro. Saranno questi, tra gli altri, i temi al centro dell’incontro tra i commercianti e i candidati sindaci per le elezioni amministrative del 12 giugno. Il confronto è in programma per questa sera, a partire dalle ore 21, presso la sala consiliare del Comune ed è stato organizzato dall’associazione Centriamo.



L’incontro di questa sera, come ha tenuto a sottolineare la presidente dell’associazione Centriamo, Debora Pennesi, è aperto a tutti i commercianti, anche quelli che non fanno parte dell’associazione. «I commercianti faranno delle domande, le stesse a tutti i candidati, alle quali ognuno dovrà rispondere. L’incontro è aperto a tutti – ha spiegato Debora Pennesi – Gli argomenti saranno sempre gli stessi, quelli che girano intorno alla realtà dei commercianti. E, dunque, parcheggi in centro, sicurezza, pulizia e decoro delle vie del cuore della città e il futuro del porto. Sono queste – ha continuato Debora Pennesi - le tematiche che, da sempre, ci stanno più a cuore. Noi abbiamo preparato una decina di domande su questi argomenti. Speriamo che ci sia tanta presenza, come già avevo detto, l’incontro è aperto a tutti e non solo a coloro che sono associati Centriamo».

Nel frattempo, sono stati resi noti alcuni degli appuntamenti in programma per questo inizio di stagione estiva. Si comincia domenica 22 maggio con un pomeriggio di musica, shopping e intrattenimento per le vie del cuore civitanovese. L’evento “Un salotto in città”, in programma appunto per domenica 22 maggio, avrà luogo di pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 20. Per l’occasione i negozi del centro saranno aperti domenica pomeriggio, con l’intrattenimento live della Mabò Band e musica in giro per la città. Quella di rendere i negozi del centro dei bei “salotti” della domenica è una novità nel calendario estivo, che è ancora in fase di definizione, ma sono stati confermati anche appuntamenti già consolidati negli anni, come le aperture serali, fino a mezzanotte del mercoledì, nei mesi estivi. Un appuntamento al quale è stato deciso di dare continuità. Come negli anni passati, sarà previsto uno spazio dedicato all’arte e alla pittura: ci saranno mostre ed esposizioni in diversi punti del centro nel corso delle aperture serali.

