Va a vedere la Champions con il Daspo: avvocato arrestato e poi assolto

CIVITANOVA - Allo stadio per vedere la semifinale di Champions League, Roma - Liverpool, nonostante il Daspo: avvocato e tifoso finisce nei guai. Per lui niente spalti dell’Olimpico: è stato arrestato, ha passato la notte in una cella di sicurezza e, poi, la mattina dopo è stato assolto dal giudice per tenuità dei fatti. È quanto accaduto mercoledì sera a Diego Perrone, giovane avvocato residente a Civitanova, tifoso della Civitanovese.Lo stop è arrivato poco prima di entrare sugli spalti della tribuna Monte Mario, quando lo steward o gli ha chiesto i documenti: non coincidevano con il nome sul biglietto. Da qui gli accertamenti sul suo conto, effettuati dagli agenti della Questura, che hanno verificato la sua situazione e hanno accertato, attraverso controlli incrociati, che l’avvocato civitanovese non poteva entrare allo stadio per via del Daspo nei suoi confronti, comminato dalla Questura di Macerata. Diego Perrone è stato arrestato e ha trascorso la notte in una camera di sicurezza. Il giorno dopo si è presentato davanti al giudice Valentina Valentini per la convalida dell’arresto. Era assistito da un collega legale, l’avvocato Alessandro Ciarrocchi, che ha chiesto per lui il rito abbreviato e l’assoluzione per la tenuità del fatto.