CIVITANOVA - La sede della Biblioexpress di nuovo nel mirino di vandali. La casetta di legno sul lungomare sud, in largo Melvin Jones, già in passato aveva dovuto subire piccoli danneggiamenti. Sembrano dispetti mirati. Ed è anche il sospetto dell’associazione che gestisce il servizio di prestito gratuito di libri in spiaggia, Civitasvolta.

L’altra notte, ignoti se la sono presa con una grata esterna dove erano sistemati piccoli vasetti di fiori e piante. Tutto il materiale è stato scaraventato a terra. Come pure capovolto un tavolo. «Proseguono gli atti vandalici alla BiblioExpress gestita da Civitasvolta – si legge nel comunicato firmato da Tiziana Streppa – siamo contenti di contribuire al divertimento di alcuni che tra l’ultima notte hanno rotto una grata delle piante nei vasetti di plastica. Rassicuriamo gli autori del gesto che ripareremo tutto e li rimetteremo al loro posto». In passato, sulla sede di largo Melvin Jones, erano invece stati strappati i manifesti delle iniziative e degli incontri organizzati da Civitasvolta (ad esempio, quello con Moni Ovadia, con Pippo Civati, con il poeta Antonio Malagrida). Poster che sono stati ristampati e messi al loro posto nella parete che da sul lungomare sud. Ora è toccato ai vasetti delle piantine. Ma l’associazione non si arrende e continua la propria attività alla Biblioexpress.