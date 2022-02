Vaccinazioni all’hub di via Gobetti, fissato il calendario. Ecco i giorni e gli orari

CIVITANOVA - Nuova programmazione nel mese di febbraio per le vaccinazioni all’hub di Civitanova in via Gobetti, L’Asur Marche ha aggiornato gli orari di apertura del centro comunale per la profilassi anti-Covid. Si tornerà alla chiusura domenicale mentre per il sabato è confermata l’apertura sia di mattino che di pomeriggio.

L’Asur ricorda che per le vaccinazioni è consigliata la prenotazione nei giorni indicati nel programma fino al 28 febbraio. Ma ci sono comunque delle eccezioni. Si ricorda che gli appartenenti ad alcune categorie possono accedere al centro per le vaccinazioni dal lunedì al sabato senza prenotazioni: personale sanitario, forze dell’ordine, personale scolastico e tesserati Coni.

Non c’è bisogno di prenotare neanche per chi inizia il percorso vaccinale con la prima dose. Questi i giorni e gli orari di apertura: lunedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19; martedì dalle 8 alle 13; mercoledì e giovedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19: venerdì dalle 8 alle 13; sabato dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19. Chiuso di domenica. Al momento non sono previsti altri open day dopo quelli ospitati a Civitanova nelle domeniche del 9 e del 23 gennaio. Anche domenica scorsa il centro vaccinale è stato eccezionalmente aperto (con prenotazioni) in modo da far avere la terza dose prima della scadenza di oggi, primo febbraio, dei Green pass a sei mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA