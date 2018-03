Usano l'auto ariete per svaligiare nella notte un negozio di vestiti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA – Usano l’auto a mo’ di ariete e sfondano la vetrata di un negozio di abbigliamento di noti brand sportivi in pieno centro, il Mode On. "Intorno alle 2.30 – ha raccontato Mario Palazzesi, uno dei tre proprietari del negozio di abbigliamento – ignoti hanno sfondato la vetrata di ingresso, quella ad Est che fa angolo con via Conchiglia, usando probabilmente una macchina". Poi, sempre secondo quella che è una prima ricostruzione della vicenda, avrebbero finito di frantumare il vetro con un piccone. "Sono riusciti ad entrare – ha continuato Mario Palazzesi - e, dal registratore di cassa, hanno rubato quello che c’era all’interno: circa 360 euro. Hanno preso a caso, poi, anche qualche capo di abbigliamento". Il bottino, dunque, non è ancora stato stimato con esattezza.