Choc in via D'Annunzio, un uomo quarantenne trovato senza vita in casa

CIVITANOVA - Choc in via Gabriele D'Annunzio a Civitanova: un uomo è stato trovato privo di vita all'interno di un'abitazione. Il ritrovamento oggi pomeriggio intorno alle 15. La vittima, un quarantenne, sarebbe originaria dell'entroterra maceratese. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 ma per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare e ne è stata constatata la morte. I carabinieri stanno ricostruendo l'accaduto anche per determinare con esattezza il motivo del decesso. Ultimo aggiornamento: 16:49 © RIPRODUZIONE RISERVATA