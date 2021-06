Vigili in quad e pattuglie in borghese, pugno duro contro la sosta selvaggia a Civitanova

CIVITANOVA - La città rivierasca si prepara all’estate con una priorità: garantire la sicurezza a residenti e visitatori che ritornano dopo le chiusure dovute alla pandemia. Saranno rafforzati i controlli notturni in centro e sul lungomare. Pugno di ferro nei confronti di chi parcheggia male l’auto, invadendo aree verdi, marciapiedi e stalli riservati ai disabili. Da questo fine settimana scatteranno i controlli a tappeto.

Questa è solo una delle novità, in materia di sicurezza, annunciate dall’assessore Giuseppe Cognigni in vista della stagione estiva. Torna in azione il quad in spiaggia, pattuglia degli agenti della polizia locale fino all’una di notte. L’obiettivo, come si diceva, è quello di garantire a residenti e turisti un’estate sicura, sotto ogni aspetto.



Il traffico

«Già dalla prossima settimana ci sarà il quad sulla spiaggia civitanovese – ha spiegato l’assessore alla sicurezza Giuseppe Cognigni -, sono stati confermati anche per questa estate gli agenti in sella alla bicicletta elettrica per pattugliare il lungomare. Controlleranno la situazione in spiaggia e sotto gli ombrelloni, ma anche, in generale, sul lungomare. Chi viene al mare a Civitanova deve sapere che può stare tranquillo.

Ecco perché stiamo lavorando e stiamo investendo sulla sicurezza. I parcheggi sul lungomare civitanovese sono gratuiti, a differenza di molte altre città costiere. Ma questo non vuol dire che si può parcheggiare come si vuole, senza alcun rispetto delle regole. Ho chiesto agli agenti della polizia municipale il massimo dei controlli in merito a questa situazione. I residenti si lamentano delle automobili lasciate parcheggiate dappertutto, sopra le aree verdi, sui marciapiedi. Questo non è accettabile. Già a partire da questo fine settimana sono scattati i controlli, saremo intransigenti», ha continuato l’assessore alla sicurezza.

Nel mirino finiranno proprio gli automobilisti che, come avviene spesso nei mesi estivi, lasciano la macchina dove capita, ostruendo il passaggio di altri veicoli, creando non pochi disagi ai residenti, che molte volte si trovano i passi carrabili occupati, e rendendo difficoltosa la passeggiata, specialmente di chi è in carrozzina o di chi spinge un passeggino. Prevista nelle ore notturne una serie di controlli anche per scongiurare la movida molesta.

Gli agenti della polizia municipale effettueranno i controlli in collaborazione con le altre forze dell’ordine. Nel mirino, ovviamente, il lungomare civitanovese, da Sud a Nord, ma anche le zone del centro più frequentate, vale a dire piazza XX Settembre e, come al solito, piazza Conchiglia, ormai da anni punto nevralgico del divertimento, dall’aperitivo al dopo cena.



L’estate

«Stiamo lavorando proprio per garantire un’estate sicura, che sarà all’insegna dei controlli» ha concluso Cognigni, che qualche settimana fa aveva parlato anche dei vigili urbani in borghese tra gli ombrelloni per evitare furti e spaccate di auto, giusto per rubare un borsello o pochi spiccioli.

