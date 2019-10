Civitanova, giovane mamma trovata morta nel b&b, l'ipotesi: mix di farmaci fatale

CIVITANOVA - È stata effettuata ieri l'autopsia sulla salma di Laura Conti, la trentunenne trovata morta in un b&b: serviranno 60 giorni per chiarire esattamente le cause del decesso. Non si esclude che ad avere provocato la morte della trentunenne originaria di Terni sia stato un mix di farmaci. Ma per stabilire con esattezza le cause bisognerà attendere l'esito degli accertamenti. Da un paio di mesi la giovane mamma viveva a Civitanova, nel bed&breakfast di San Marone, dove è stata trovata cadavere nella tarda mattinata dell'altro ieri.

