Lacrime e dolore per la morte dell’artigiano “Pacì”, il maestro delle biciclette: domani l'ultimo saluto

CIVITANOVA - Il pedale rotto di una bici da bambino oppure il problema al cambio della costosa due ruote da corsa del cicloamatore: in entrambe i casi la soluzione era “Pacì”. Un nome sinonimo di bicicletta a Civitanova. Solo i veri amici sapevano che si chiamava Pacifico Gaetani ma tutti sapevano chi era. Da ieri mattina lo piange la città.

Perché veramente non c’era civitanovese che non conoscesse Pacì. L’artigiano si è spento in mattinata nella clinica Villa dei Pini dove da qualche tempo era ricoverato per problematiche che si sono fatte via via più gravi. Aveva 83 anni. Non si è mai sposato, non ha figli ma non è mai stato solo in città. La piccola officina in via Conchiglia, cuore del borgo marinaro, a due passi da piazza XX Settembre, sembrava il retaggio di un passato che ostinatamente resisteva: tutto intorno la Civitanova delle luci serali, degli aperitivi, dei locali chic e delle boutique eleganti; in quella casa bassa di mattoni, la porta di legno che si apriva su una stanza piena zeppa di attrezzi, biciclette smontate e calendari, di quel tipo che deve per forza starci in un officina. È stato così per oltre mezzo secolo.



La bottega dove vendeva e riparava biciclette è quasi un monumento della città. Fino allo scorso settembre, quando Pacì ha dato in gestione il suo piccolo regno ad un uomo che coltiva la sua stessa passione e che ha meno della metà dei suoi anni. Fin quando la salute glielo ha permesso, ancora dava consigli e gironzolava tra negozio e piazza, luogo di lunghe chiacchierate con gli amici di sempre. Si parlava di politica (mai nascosta la sua predilezione per il Pci) e dei suoi viaggi a Cuba: da più di un decennio passava gli inverni nella patria di Fidel Castro. Da ieri Civitanova ha una memoria in più da custodire. I funerali si terranno domani alle 16 nella chiesa di San Pietro.

