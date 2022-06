Tragica serata, carambola con tre veicoli: un morto e un ferito grave

CIVITANOVA - Un altro incidente mortale sulle strade delle Marche: una persona è morta e due sono rimaste ferite, una di questa in maniera grave in un incidente stradale avvenuto a Civitanova poco prima delle 20,45. Tre i veicoli rimasti coinvolti nello schianto di via contrada San Domenico con la dinamica dell'incidente ancora da mettere a fuoco. Una persona è stata trasportata all’ospedale di Torrette, sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

